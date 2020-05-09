Володимир Зеленський. Фото: Birmir

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський у рамках сьогоднішньої робочої поїздки на Закарпаття провів брифінг, під час якого було порушено питання можливості виїзду за кордон українських заробітчан в умовах карантину.

Зеленський заявив, що заробітчани можуть їхати на роботу за кордон лише у тому випадку, якщо нададуть контракт із роботодавцем хоча б на три місяці. «Ми нікому нічого не блокуємо. Ми пояснили, що коли у нас йде карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти», — заявив Зеленський під час брифінгу.

Президент уточнив, що країна, яка бажає залучити українських заробітчан до робіт, повинна також взяти на себе відповідальність із забезпечення наших громадян житлом і медичною страховкою.

За словами Зеленського, країна повинна бути впевненою, що її громадян не викинуть на вулицю, а кращою гарантією легального працевлаштування є контракт.

Президент заявив, що багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них Німеччина, Італія, Фінляндія і Польща. Також Зеленський додав, що рабства в Україні немає, тому кожен український громадянин має право виїхати на заробітки за кордон.

Як раніше писав «Ракурс», Чехія із 11 травня відкриває кордони для в’їзду заробітчан із країн, які не входять до складу Євросоюзу. Для в’їзду до Чехії іноземні працівники повинні мати дозвіл на сезонну роботу в сільському господарстві або на роботу в сфері охорони здоров’я