Адаптивный карантин в действии: в некоторых регионах Украины ограничения не смягчили — Минздрав. Фото: Ракурс

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Карантин в Украине перешел в режим адаптивного, который предполагает, что в одних регионах ограничения могут смягчаться, а в других — усиливаться. Все зависит от эпидемиологической ситуации и количества регистрируемых случаев заражения.

В Украине с 11 мая официально введено смягчение карантинных мер, но некоторые регионы решили пока не снимать некоторых ограничений. Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов уточнил, что адаптивный карантин предполагает усиление карантинных ограничений, если для этого есть предпосылки. Например, в Киеве пока не открываются торгово-развлекательные центры, а в Черновицкой области останутся закрытыми салоны красоты.

По словам министра, местные власти наделены полномочиями усиливать карантинные меры, если увеличивается количество случаев заражения коронавирусом или повышается уровень смертности. Это нормальная практика и она будет применяться и в дальнейшем.

Как ранее писал «Ракурс», введение адаптивного карантина в Украине не означает, что граждане могут отказаться от масок. Средства индивидуальной защиты будут обязательными для предотвращения вспышек коронавируса.