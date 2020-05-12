Адаптивний карантин у дії: у деяких регіонах України обмеження не пом'якшили — МОЗ. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні перейшов у режим адаптивного, який передбачає, що в одних регіонах обмеження можуть пом’якшуватися, а в інших — посилюватися. Усе залежить від епідеміологічної ситуації та кількості зареєстрованих випадків зараження.

В Україні з 11 травня офіційно введено пом’якшення карантинних заходів, але деякі регіони вирішили поки що не знімати деяких обмежень. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов уточнив, що адаптивний карантин передбачає посилення карантинних обмежень, якщо для цього є передумови. Наприклад, у Києві поки що не відкриваються торговельно-розважальні центри, а у Чернівецькій області залишаться закритими салони краси.

За словами міністра, місцева влада наділена повноваженнями посилювати карантинні заходи, якщо збільшується кількість випадків зараження коронавірусом або підвищується рівень смертності. Це нормальна практика і вона буде застосовуватися і в подальшому.

Як раніше писав «Ракурс», введення адаптивного карантину в Україні не означає, що громадяни можуть відмовитися від масок. Засоби індивідуального захисту будуть обов’язковими для запобігання спалахам коронавірусу.