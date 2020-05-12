Работа в Украине: Пристайко предложил приобрести пекарню как альтернативу заработкам за границей

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Работа в Украине сегодня не обеспечит заробитчан зарплатой, аналогичной той, какую они получали за рубежом. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко признал, что власть не смогла создать для заробитчан условия, при которых они могли бы остаться в Украине. В то же время чиновник видит выход из ситуации в открытии самими работниками бизнеса с помощью льготных кредитов.

Для меня, как члена правительства, обидно, что наши люди вынуждены искать работу и заработок так далеко, что мы не смогли создать все условия, чтобы эти люди осталась со своими семьями и смогли хотя бы такую же приблизительную сумму получать. Мы стараемся со своей стороны… заинтересовать этих людей, которые являются активными, подвижными и привыкли к новому бизнесу и пути его ведения (с чем они познакомились за границей), начать свой бизнес здесь, — рассказал Пристайко в интервью DW.

Чиновник напомнил о существовании программы льготного кредитования под 5−7−9%. Вице-премьер предложил работникам воспользоваться льготными кредитами для открытия бизнеса в Украине.

Эта программа прошла обновления и в некоторых случаях эти кредиты сведены правительством к нулю. Мы стараемся сделать также кредитные каникулы… Можно, наверное, приобрести небольшую пекарню, и попробовать, как только будет возможность открываться (речь идет о карантине — ред.), сразу открыться… Или спасти тот бизнес, который задолжал за коммунальные услуги, — резюмировал вице-премьер.

Напомним, ранее Пристайко заверил, что Кабмин не ограничивает выезд работников, а лишь пытается координировать их движение.