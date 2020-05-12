Робота в Україні: Пристайко запропонував українцям придбати пекарню як альтернативу заробіткам

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Ракурс

Робота в Україні сьогодні не забезпечить для заробітчан такого розміру зарплатні як за кордоном. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко визнав, що влада не змогла створити для заробітчан умови, за яких вони могли б залишитися в Україні. Водночас чиновник бачить вихід із ситуації у відкритті заробітчанами бізнесу за допомогою пільгових кредитів.

Для мене, як члена уряду, образливо, що наші люди вимушені шукати роботу і заробіток так далеко, що ми не змогли створити всі умови, щоб ці люди залишилася зі своїми родинами і змогли хоча б таку ж приблизну суму отримувати. Ми намагаємося зі свого боку… зацікавити цих людей, які є активними, рухомими і звикли до нових бізнесів і шляхів його ведення (з чим вони познайомилися за кордоном), започаткувати свій бізнес тут, — розповів Пристайко в інтерв’ю DW.

Чиновник нагадав про існування програми пільгового кредитування під 5−7−9%. Віце-прем'єр запропонував заробітчанам скористатися пільговими кредитами для відкриття бізнесу в Україні.

Ця програма пройшла оновлення і в деяких випадках ці кредити зведені урядом до нуля. Ми намагаємося зробити також кредитні канікули… Можна, не знаю, придбати невеличку пекарню, і спробувати, як тільки буде можливість відкриватися (йдеться про карантинні обмеження — ред.), одразу відкритися… Або врятувати той бізнес, який заборгував за комунальні послуги, — резюмував віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше Пристайко запевнив, що Кабмін не обмежує виїзд заробітчан, а лише намагається координувати їх рух.