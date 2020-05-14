Новости: Богдан обыграл Порошенко и посадил Зеленского в кресло президента - Рябошапка

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Ракурс

Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря усилиям бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Такое мнение высказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

У Богдана очень хорошее видение. В конце концов, Богдан является архитектором победы на выборах. Он обыграл Порошенко и власть. Если бы не было Богдана, Зеленский не стал бы президентом, — заявил Рябошапка в интервью LB.ua.

В то же время журналист назвал Богдана «другом Рябошапки», которого экс-министр будет защищать и поддерживать. Бывший генпрокурор не стал этого отрицать. Также, по его мнению, стиль поведения Бондана «приносил большую пользу» для Зеленского.

Кому-то, возможно, стиль его поведения выглядел неприемлемым. Но он приносил большую пользу президенту и его офиса… Я знаю, что его поддержали представители западного мира, иностранных посольств. Он с ними встречался, объяснял, что он делает, — рассказал Рябошапка.





Также экс-глава Офиса генпрокурора признал, что у Богдана сложный характер. Поэтому, вероятно, Зеленскому было не очень комфортно с ним работать.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Богдан после отставки заявил, что не получал зарплату в Офисе президента, а все начисленные деньги перечислял на благотворительность. Владимир Зеленский 11 февраля уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на Банковую своего советника Андрея Ермака.