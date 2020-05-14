Новини України: Богдан обіграв Порошенка і посадив Зеленського в крісло президента — Рябошапка

https://racurs.ua/ua/n138165-ryaboshapka-nazvav-bogdana-arhitektorom-peremogy-zelenskogo-na-vyborah.html

Ракурс

Володимир Зеленський став президентом України завдяки зусиллям колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана. Таку думку висловив екс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

В Богдана дуже хороше бачення. Врешті-решт, Богдан є архітектором перемоги на виборах. Він обіграв Порошенка і владу. Якби не було Богдана, Зеленський не був би президентом, — заявив Рябошапка в інтерв’ю LB.ua.

Водночас журналіст назвав Богдана «другом Рябошапки», якого екс-високопосадовець захищатиме і підтримуватиме. Колишній генпрокурор не став цього заперечувати. Також, на його думку, стиль поведінки Бондана «приносив неабияку користь» Зеленському.

Комусь, можливо, стиль його поведінки виглядав неприйнятним. Але він приносив неабияку користь президентові і його офісу… Я знаю, що його підтримали представники західного світу, іноземних посольств. Він з ними зустрічався, комунікував, пояснював, що він робить, — розповів Рябошапка.





Також екс-очільник Офісу генпрокурора визнав, що у Богдана складний характер. Тому, ймовірно, Зеленському було не дуже комфортно з ним працювати.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Богдан після відставки заявив, що не отримував зарплату в Офісі президента, а всі нараховані гроші перераховував на благодійність. Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на Банкову свого радника Андрія Єрмака.