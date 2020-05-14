В Украине смягчают карантин, фото: Ральф Ролечек

https://racurs.ua/n138166-vyhod-iz-karantina-kak-budut-zapuskat-transport-rasskazali-v-mininfrastruktury-infografika.html

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Транспорт в Украине будет выходить из карантина постепенно — в три этапа. Дата начала выхода пассажирского сообщения из карантина будет определена до конца недели исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения.

Первый этап выхода из карантина, вероятно, будет 22 мая. Каждый следующий этап — спустя десять дней после предыдущего. Об этом в своем Telgram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На первом этапе должны заработать автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные перевозки в пределах одного района, впоследствии внутриобластные маршруты. Также предусмотрено восстановление работы пассажирской авиации внутреннего сообщения и части пригородных поездов и отдельных пассажирских поездов дальнего следования.

На втором этапе будут восстановлены межобластные и международные маршруты (в том числе маршрутные такси), а также все пригородные поезда и пассажирские поезда по графику (кроме сезонных).

Третий этап предусматривает возобновление всех поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также возобновление авиасообщения с теми странами, которые откроют свои аэропорты.

В то же время отмечается, что осуществление пассажирских перевозок разрешается при наличии индивидуальной защиты пассажиров и водителей, проведении температурного скрининга и дезинфекции транспортных средств и помещений (вокзалов, аэропортов, автостанций), а также соблюдении ограничений по социальной дистанции в помещениях и количеству пассажиров в транспортных средствах.

Напомним, в Минздраве сегодня рассказали, какие карантинные ограничения могут смягчить с 22 мая.