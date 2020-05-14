В Україні пом’якшують карантин, фото: Ральф Ролечек

https://racurs.ua/ua/n138166-vyhid-z-karantynu-yak-zapuskatymut-transport-rozpovily-v-mininfrastruktury-infografika.html

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Транспорт в Україні виходитиме з карантину поступово — у три етапи. Дата початку виходу пасажирського сполучення з карантину буде визначена до кінця тижня виходячи з рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

Перший етап виходу з карантину, ймовірно, буде 22 травня. Кожен наступний етап — через десять днів після попереднього. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На першому етапі мають запрацювати автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські перевезення в межах одного району, згодом внутрішньообласні маршрути. Також передбачене відновлення роботи пасажирської авіації внутрішнього сполучення та частини приміських поїздів й окремих пасажирських поїздів дальнього сполучення.

На другому етапі будуть відновлені міжобласні та міжнародні маршрути (зокрема й маршрутні таксі), а також всі приміські поїзди та пасажирські поїзди згідно графіку (крім сезонних).

Третій етап передбачає поновлення всіх поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів, а також поновлення авіасполучення з тими країнами, які відкриють свої аеропорти.

Водночас зазначається, що здійснення пасажирських перевезень дозволяється за умов наявності індивідуального захисту пасажирів та водіїв, проведення температурного скринінгу та дезінфекції транспортних засобів та приміщень (вокзалів, аеропортів, автостанцій), а також дотримання обмежень щодо соціальної дистанції у приміщеннях та кількості пасажирів у транспортних засобах.

Нагадаємо, у МОЗ сьогодні розповіли, які карантинні обмеження можуть пом’якшити з 22 травня.