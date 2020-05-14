Зеркаль рассказала, чем будет заниматься в «Нафтогазе», фото — ОП

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Ракурс

Елена Зеркаль в «Нафтогазе» будет руководить защитой компании в делах против РФ и «Газпрома».

Речь идет о сопровождении международных арбитражей, а также иностранных судебных и исполнительных производств украинской компании во время судов против Российской Федерации и российского газового монополиста.

Бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Зеркаль получила новые обязанности в связи с трансформацией организационной структуры государственной энергетической компании.

Теперь я отвечаю за организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств в спорах с ОАО «Газпром» и в делах против Российской Федерации, — написала Зеркаль в Фейсбук.

Кроме того, в сфере ее деятельности будет адвокация интересов «Нафтогаза» на международной арене, прежде всего в США, странах-членах и институтах ЕС, и международных организациях.

Работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится, — пообещала Зеркаль.

В 2014—2019 годах в МИД она занималась вопросами европейской интеграции. В частности, она возглавляла направление либерализации визового режима с ЕС, представляла Киев в Международном суде ООН и арбитраже по делам против России. Зеркаль уволилась из МИД в декабре 2019 года.