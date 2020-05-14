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Зеркаль розповіла, чим займатиметься в «Нафтогазі»https://racurs.ua/ua/n138206-zerkal-rozpovila-chym-zaymatymetsya-v-naftogazi.htmlРакурс
Олена Зеркаль в «Нафтогазі» керуватиме захистом компанії у справах проти РФ і «Газпрому».
Йдеться про супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень української компанії під час судів проти Російської Федерації та російського газового монополіста.
Колишній заступник міністра закордонних справ, а нині радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Зеркаль отримала нові обов’язки у зв’язку з трансформацією організаційної структури державної енергетичної компанії.
Відтепер я відповідаю за організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень у спорах з ПАТ «Газпром» та у справах проти Російської Федерації, — написала Зеркаль у Фейсбук.
Крім того, у сфері її діяльності буде адвокатування інтересів «Нафтогазу» на міжнародній арені, передусім в США, країнах-членах та інституціях ЄС, і міжнародних організаціях.
Робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться, — вважає Зеркаль.
У 2014−2019 роках в МЗС вона опікувалася питаннями європейської інтеграції. Зокрема, вона очолювала напрямки лібералізації візового режиму з ЄС, представляла Київ у Міжнародному суді ООН та арбітражі у справах проти Росії. Зеркаль звільнилася з МЗС у грудні 2019 року.