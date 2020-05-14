Домашнее насилие. Фото: DW

https://racurs.ua/n138209-v-gosdume-prosyat-genprokurora-proverit-porochaschie-institut-braka-svedeniya-ob-uchastivshihsya.html

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Депутаты Госдумы из партии «Единая Россия» Виталий Милонов, Владимир Крупенников, Николай Земцов и Инга Юмашева направили запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором просят проверить достоверность информации об участившихся случаях домашнего насилия в период самоизоляции.

Основанием для такого запроса послужил материал РБК, в котором их однопартийцы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова утверждают, что в марте количество случаев домашнего насилия по сравнению с февралем увеличилось на 24%, сообщает «Сноб».

Депутаты ссылаются на данные всероссийского телефона доверия для женщин.

Депутаты, направившие запрос генпрокурору, утверждают, что данная информация противоречит статистике Министерства внутренних дел, которая говорит о сокращении в первом квартале подобных преступлений на 13%.

Парламентарии считают, что статья РБК формирует у населения недостоверную картину, которая «порочит институт семьи и брака». По мнению депутатов, действия РБК попадают под статью Кодекса об административных правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации».

Депутат Пушкина прокомментировала обращение коллег в Генпрокуратуру. Она назвала их «доносчиками и мракобесами». Пушкина считает, что статистика МВД по домашнему насилию не отвечает действительности.

В то же время, в МВД утверждают, что жалобы на домашнее насилие не участились. По информации ведомства, в апреле этого года фактов домашнего насилия зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле прошлого года.