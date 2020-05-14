Домашнє насильство. Фото: DW

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Депутати Держдуми з партії «Єдина Росія» Віталій Мілонов, Володимир Крупенніков, Микола Земцов та Інга Юмашева направили запит генпрокурору РФ Ігорю Краснову, в якому просять перевірити достовірність інформації про збільшення випадків домашнього насильства у період самоізоляції.

Підставою для такого запиту став матеріал РБК, у якому їхні однопартійці Оксана Пушкіна, Ірина Родніна та Ольга Севастьянова стверджують, що у березні кількість випадків домашнього насильства у порівнянні з лютим збільшилася на 24%, повідомляє «Сноб».

Депутати посилаються на дані всеросійського телефону довіри для жінок.

Депутати, які направили запит генпрокурору, стверджують, що дана інформація суперечить статистиці Міністерства внутрішніх справ, яка говорить про скорочення у першому кварталі подібних злочинів на 13%.

Парламентарії вважають, що стаття РБК формує у населення недостовірну картину, яка «порочить інститут сім’ї та шлюбу». На думку депутатів, дії РБК підпадають під статтю Кодексу про адміністративні правопорушення «Зловживання свободою масової інформації».

Депутат Пушкіна прокоментувала звернення колег до Генпрокуратури. Вона назвала їх «донощиками і мракобісами». Пушкіна вважає, що статистика МВС по домашньому насильству не відповідає дійсності.

У той же час, у МВС стверджують, що скарги на домашнє насильство не почастішали. За інформацією відомства, у квітні цього року фактів домашнього насильства зареєстровано на 9% менше, ніж у квітні минулого року.