Новости: в Еврокомиссии поставили под сомнение возможность возвращения Рады к осенним темпам турборежима

https://racurs.ua/n138232-rada-ne-mogla-prodoljat-prinimat-zakony-s-takoy-skorostu-kak-osenu-top-chinovnik-evrokomissii.html

Ракурс

Верховная Рада, которая в сентябре-ноябре прошлого года принимала законы в турборежиме, вероятно, не сможет вернуться к такому темпу работы. Это мнение высказала одна из топ-представительниц Еврокомиссии Катарина Матернова, которая в настоящее время возглавляет Группу поддержки Украины в ЕК.

Осенью темп реформ в парламенте был таким быстрым, что сейчас замедление было естественным и ожидаемым… Оно было усилено еще и эпидемией — но вы не могли продолжать принимать законы с такой скоростью, как это было с сентября до начала декабря 2019 года, — заявила Матернова в интервью «Европейской правде».

По мнению представительницы Еврокомиссии, темп реформирования украинского законодательства был невероятно быстрым.

Мы видели очень-очень-очень много законов, принятия которых мы долго ждали, а потому мне вообще странно слышать, что кто-то в этом сомневается… Но реформы — это не только принятие законов, но также их внедрение, и именно на этом Украина должна сконцентрироваться в ближайшие месяцы, как только преодолеет пик эпидемии, — добавила Матернова.

Она убеждена, что реформы в Украине продолжаются и сейчас.

Вокруг рынка земли существует так много непонимания и мифологии, его открытие было политически непростым. Или изменения в банковское законодательство. Этот закон является ключевым индикатором для сотрудничества с МВФ, а программа Фонда в свою очередь является предпосылкой для получения 1,2 млрд евро МФД от Евросоюза, — сообщила Матернова.

Кроме этого, она заявила о ключевом значении реформ, которые меняют страну структурно, обеспечивают благосостояние граждан и интегрируют экономики Украины и ЕС.