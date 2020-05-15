Новини: у Єврокомісії поставили під сумнів можливість повернення Ради до осінніх темпів турборежиму

https://racurs.ua/ua/n138232-rada-ne-mogla-prodovjuvaty-uhvaluvaty-zakony-z-takou-shvydkistu-yak-voseny-top-chynovnyk.html

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Верховна Рада, яка торік у вересні-листопаді ухвалювала закони в турборежимі, ймовірно, не зможе повернутися до подібних швидких темпів роботи. Таку думку висловила одна з топ-представниць Єврокомісії Катаріна Матернова, яка нині очолює Групу підтримки України у ЄК.

Восени темп реформ у парламенті був таким швидким, що зараз уповільнення було природним та очікуваним… Воно було посилене ще й епідемією — але ви не могли продовжувати ухвалювати закони з такою швидкістю, як це було від вересня до початку грудня 2019 року, — заявила Матернова в інтерв’ю «Європейській правді».

На думку представниці Єврокомісії, темп реформування українського законодавства був неймовірно швидким.

Ми бачили дуже-дуже-дуже багато законів, на ухвалення яких ми довго чекали, а тому мені взагалі дивно чути, що хтось у цьому має сумніви… Але реформи — це не лише ухвалення законів, але також їхнє впровадження, і саме на цьому Україна має сконцентруватися найближчими місяцями, щойно подолає пік епідемії., — додала Матернова.

Вона переконана, що реформи в Україні тривають і зараз.

Навколо ринку землі існує так багато нерозуміння і міфології, що його відкриття було політично непростим. Або зміни до банківського законодавства. Цей закон є ключовим індикатором для співпраці з МВФ, а програма Фонду своєю чергою є передумовою для отримання 1,2 млрд євро МФД від Євросоюзу, — зауважила Матернова.

Окрім цього, вона наголосила на ключовому значенні впровадження реформ, які змінюють країну структурно, забезпечують добробут громадян та інтегрують економіки України та ЄС.