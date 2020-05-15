Израиль планирует аннексировать часть территории Палестины. Фото: Eurasia Diary

https://racurs.ua/n138268-plany-izrailya-napominaut-anneksiu-kryma-ministr-luksemburga.html

Ракурс

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал европейское сообщество осудить планы Израиля по аннексии части территории Палестины. Ассельборн заявил, что аннексия чужих территорий является грубым нарушением всех норм международного права.

Такое заявление министр сделал перед видеоконференцией, в которой принимали участие министры иностранных дел других европейских государств, сообщает DW.

Ассельборн сравнил планы Израиля по захвату палестинских территорий с аннексией Крыма Россией в 2014 году. Министр подчеркнул, что он намеренно проводит такую параллель, чтобы все понимали, к чему могут привести действия Израиля.

Министр призвал оказать давление на Израиль, чтобы не допустить аннексии палестинских территорий. В частности речь идет о намерении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать еврейские поселения и Иорданскую долину на Западном берегу реки Иордан.

Ассельборн не стал говорить об угрозе введения санкций. Однако, если ЕС квалифицирует возможную аннексию палестинских территорий как нарушение норм международного права, то Израилю надо будет опасаться введения штрафных санкций со стороны Евросоюза.

Как известно, после оккупации Крыма ЕС применил в отношении России ряд жестких экономических санкции, которые действуют и в настоящее время.

Как ранее писал «Ракурс», конфликт между Израилем и Палестиной носит затяжной характер. Страны «обмениваются любезностями» и периодически наносят обоюдные ракетные удары.