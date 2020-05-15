Ізраїль планує анексувати частину території Палестини. Фото: Eurasia Diary

https://racurs.ua/ua/n138268-plany-izrayilu-nagaduut-aneksiu-krymu-ministr-luksemburgu.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн закликав європейське співтовариство засудити плани Ізраїлю по анексії частини території Палестини. Ассельборн заявив, що анексія чужих територій є грубим порушенням усіх норм міжнародного права.

Таку заяву міністр зробив перед відеоконференцією, у якій брали участь міністри закордонних справ інших європейських держав, повідомляє DW.

Ассельборн порівняв плани Ізраїлю по захопленню палестинських територій із анексією Криму Росією у 2014 році. Міністр підкреслив, що він навмисно проводить таку паралель, щоб усі розуміли, до чого можуть призвести дії Ізраїлю.

Міністр закликав чинити тиск на Ізраїль, щоб не допустити анексії палестинських територій. Зокрема мова йде про намір прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху анексувати єврейські поселення і Йорданську долину на Західному березі річки Йордан.

Ассельборн не став говорити про загрозу введення санкцій. Однак, якщо ЄС кваліфікує можливу анексію палестинських територій як порушення норм міжнародного права, то Ізраїлю треба буде побоюватися введення штрафних санкцій із боку Євросоюзу.

Як відомо, після окупації Криму ЄС застосував щодо Росії низку жорстких економічних санкцій, які діють і зараз.

Як раніше писав «Ракурс», конфлікт між Ізраїлем і Палестиною носить затяжний характер. Країни «обмінюються люб’язностями» і періодично завдають ракетних ударів одна одній.