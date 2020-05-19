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Погода в Украине. Фото: ukranews.com

Погода в Украине на 20 мая: на севере, востоке и юге опять дожди (КАРТА)

19 мая 2020, 16:42
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Погода в Украине 20 мая будет относительно теплой. На севере, востоке и юге на протяжении суток ожидается дождь. Ночью дожди прогнозируются в Киеве, Полтаве и Днепре.

Дневная температура в Виннице, Донецке и Николаеве поднимется до 20° тепла, в Херсоне и Ужгороде воздух прогреется до 22° тепла, в Запорожье — до 23° тепла. На остальной территории дневная температура не превысит 18° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 20 мая. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве 20 мая будет не очень теплой, ночью пройдет дождь, днем осадков не ожидается. Ночью температура воздуха не поднимется выше 9−11° тепла, днем воздух прогреется до 14−16° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове: сутки пройдут без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 8−10° тепла, днем воздух прогреется до 16−17° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью осадков не ожидается, днем пройдет дождь. Ночная температура составит 11−13° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 16−18° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью возможен дождь, днем синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 11−13° тепла, днем — 18−20° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове погода будет дождливой на протяжении суток. Ночная температура 10−12° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 17−19° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит 11−13° тепла, днем воздух прогреется до 20−22° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.



Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 мая будет спокойной. Ночью возможны незначительные возмущения.

Источник: Ракурс


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