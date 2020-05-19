Погода в Україні. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n138437-pogoda-v-ukrayini-na-20-travnya-na-pivnochi-shodi-ta-pivdni-znovu-doschytyme-karta.html

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Погода в Україні 20 травня буде відносно теплою. На півночі, сході і півдні на протязі доби очікується дощ. Вночі дощі прогнозуються в Києві, Полтаві та Дніпрі.

Денна температура у Вінниці, Донецьку та Миколаєві підніметься до 20° тепла, у Херсоні та Ужгороді повітря прогріється до 22° тепла, у Запоріжжі — до 23° тепла. На решті території денна температура не перевищить 18° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 травня буде не дуже теплою, вночі пройде дощ, вдень опадів не очікується. Вночі температура повітря не підніметься вище 9−11° тепла, вдень повітря прогріється до 14−16° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові: доба пройде без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме 8−10° тепла, вдень повітря прогріється до 16−17° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі вночі опадів не очікується, вдень пройде дощ. Нічна температура становитиме 11−13° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 16−18° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі можливий дощ, вдень синоптики опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме 11−13° тепла, вдень — 18−20° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові погода протягом доби буде дощовою. Нічна температура 10−12° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17−19° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті опадів не прогнозується. Вночі температура повітря становитиме 11−13° тепла, вдень повітря прогріється до 20−22° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка у Києві 20 травня буде спокійною. Вночі можливі незначні збурення.