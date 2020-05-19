Новости Украины: в команде Зеленского «слуг народа» сравнили с учеными

https://racurs.ua/n138439-arahamiya-sravnil-slug-naroda-s-uchenymi.html

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Давид Арахамия, лидер президентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте, сравнил ситуацию в монобольшинстве, распавшемся на группы, с работой «большого коллектива ученых». Нардеп отметил, что ему удается находить общий язык со всеми «слугами».

Как-то нахожу… У нас же фракция репрезентативно набрана из народа, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что у нас есть крайне правые, крайне левые, центристы, — рассказал Арахамия в интервью «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем он отметил, что в большом коллективе рано или поздно все-равно бы произошли конфликты, которые не зависят от качества и «скорости набора кандидатов в депутаты» накануне парламентских выборов в 2019 году.

Даже если вы соберете в таком большом коллективе условно ученых, то у них будет такая же ситуация и они точно также быстро перессорятся. У нас действительно большая фракция… Но, несмотря на все, мы объединены, — убежден Арахамия.

По его словам, объединяющим фактором для «слуг» выступает президент Владимир Зеленский.

Президент объединяет всех, из какого бы лагеря ты не был. И вторая (объединяющая платформа — ред.) — это все-таки органичное желание улучшить жизнь простым украинцам, — заявил нардеп.

Арахамия также отметил, что год у власти «прошел незаметно».