Новини України: в команді Зеленського “слуг народу” порівняли з ученими

https://racurs.ua/ua/n138439-arahamiya-porivnyav-slug-narodu-z-uchenymy.html

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Давид Арахамія, лідер президентської фракції «Слуга народу» в українському парламенті, порівняв ситуацію у монобільшості, котра розпалася на сегменти, з роботою «великого колективу вчених». Водночас нардеп зазначив, що йому вдається знаходити спільну мову з усіма «слугами».

Якось знаходжу… У нас же фракція репрезентативно набрана з народу, відповідно, з усіма наслідками, які з цього випливають. Це означає, що у нас є крайні праві, крайні ліві, центристи, — розповів Арахамія в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Разом з тим він зазначив, що у великому колективі рано чи пізно все-одно б відбулися конфлікти, які не залежать від якості і «швидкості набору кандидатів в депутати» напередодні парламентських виборів в 2019 році.

Навіть якщо ви зберете в такому великому колективі умовно вчених, то у них буде така ж ситуація і вони точно так само швидко пересваряться. У нас дійсно велика фракція … Але, незважаючи на все, ми об'єднані, — переконаний Арахамія.

За його словами, об'єднуючим фактором для «слуг» виступає президент Володимир Зеленський.

Президент об'єднує всіх, з якого б табору ти не був. І друга (об'єднуюча платформа — ред.) — це все-таки органічне бажання поліпшити життя простим українцям, — заявив нардеп.

Арахамія також зазначив, що рік при владі «пройшов непомітно».