Минздрав перенес аттестацию врачей и планирует за выходные найти главу Нацслужбы здоровья, фото — Галка

https://racurs.ua/n138637-minzdrav-perenes-attestaciu-vrachey-i-planiruet-za-vyhodnye-nayti-glavu-nacslujby-zdorovya.html

Ракурс

Медицинская реформа в Украине получила новый вектор развития. Министерство здравоохранения подписало приказ о переносе аттестации врачей в 2020 году, а правительство объявило новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Документы на конкурс можно будет подать только до понедельника, 25 мая.

Аттестацию врачей планировали провести, чтобы проверить знания и навыки для присвоения или подтверждения звания «врач-специалист», «провизор-специалист» на период карантина.

Пресс-служба Минздрава со ссылкой на заместителя министра Ирину Микичак сообщила, что все медработники, которые были привлечены к борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, получат 50 баллов.

Поэтому врачам можно не беспокоиться о том, что срок действия их аттестации закончился, а из-за эпидемии они не могут его восстановить. Отсрочили также лицензионные медицинские экзамены для студентов-медиков и интернов — на вторую половину июня.

Сегодня Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Срок подачи документов заканчивается в понедельник, 25 мая. Такое сообщение сегодня появилось на портале вакансий государственной службы.

Победителю конкурса обещают месячную заработную плату в размере 29,4 тыс. грн, надбавку за ранг и возможные премии.

Результаты предыдущего конкурса, который начали в январе 2020 года, отменил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отклонил три кандидатуры, которые прошли конкурс. НСЗУ создали в рамках медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства.