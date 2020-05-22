У МОЗ перенесли атестацію лікарів і планують за вихідні знайти очільника Нацслужби здоров’я, фото — Галка

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Медична реформа в Україні отримала новий вектор розвитку. Міністерство охорони здоров’я підписало наказ про перенесення атестації лікарів у 2020 році, а уряд оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Щоправда, документи на нього можна буде подати тільки до понеділка, 25 травня.

Атестацію лікарів планували провести, щоб перевірити знання і навички з присвоєння або підтвердження звання «лікар-спеціаліст», «провізор-спеціаліст» на період карантину.

Прес-служба МОЗ з посиланням на заступника міністра Ірину Микичак повідомила, що усі медпрацівники, які були залучені у боротьбі з епідемією коронавірусної інфекції, отримають 50 балів.

Тому лікарям можна не турбуватися про те, що термін дії їхньої атестації закінчився, а через епідемію вони не можуть його поновити. Відтермінували також ліцензійні медичні іспити для студентів-медиків та інтернів на другу половину червня.

Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів закінчується у понеділок, 25 травня. Таке повідомлення сьогодні з’явилося на порталі вакансій державної служби.

Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29,4 тис. грн, надбавку за ранг та можливі премії.

Результати попереднього конкурсу, який почали у січні 2020 року, скасував міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він відхилив три кандидатури, які пройшли конкурс. НСЗУ створили в межах медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров’я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.