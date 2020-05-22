Американец запустил YouTube-канал для тех, кто растет без отца, скриншот видео

https://racurs.ua/n138638-amerikanec-zapustil-youtube-kanal-dlya-teh-kto-rastet-bez-otca-video.html

Ракурс

YouTube-канал для тех, кто растет без отца запустил американец Роберт Кенни. 1 апреля он начал распространять ролики на канале «Dad, how do I?» (Папа, а как? — англ.).

Это канал для тех, кто рос или растет без отца. Ведущий выкладывает видеоинструкции и учит бриться, гладить, завязывать галстук, чинить туалет и менять шины — отвечает на вопросы, с которыми, как кажется Кенни, обычно идут к отцу.

В мае на этот YouTube-канал обратили внимание в Твиттер и на Reddit. Твит с историей Кенни за несколько дней набрал почти 600 тыс. ретвитов, а пост на Reddit — примерно 90 тыс. голосов. Канал вырос практически с нуля до 1,6 млн пользователей.

Кенни сам рос без отца. Брак его родителей распался, когда он был еще совсем ребенком. Мать выпивала, а отец заявил, что больше не хочет заниматься детьми. Так Кенни научился самостоятельности. Отца он все-таки увидел, но уже тогда, когда тому исполнилось 80 лет.

Блогер признался, что не хотел стать богатым, создавая канал, а только хотел не повторять ошибки родителей и пытался осчастливить своих детей.

На карантине у него наконец нашлось время на создание YouTube-канала. Ему давно хотелось передать свои знания следующему поколению и помочь тем, кто, как и он, растет в неполных семьях. Так и появился канал «Dad, how do I?».

Популярность стала для него неожиданностью. В дальнейшем Кенни планирует выпускать ролики о различных домашних инструментах.