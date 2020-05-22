Новини YouTube: американець запустив канал для тих, хто зростає без батька, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138638-amerykanec-zapustyv-youtube-kanal-dlya-tyh-hto-zrostaie-bez-batka-video.html

Ракурс

YouTube-канал для тих, хто зростає без батька запустив американець Роберт Кенні. 1 квітня він почав розповсюджувати ролики на каналі «Dad, how do I?» (Тату, а як? — англ.).

Це канал для тих, хто зростав або росте без батька. Ведучий викладає відеоінструкції і вчить голитися, прасувати, зав’язувати краватку, лагодити туалет і змінювати шини — відповідає на питання, з якими, як здається Кенні, зазвичай йдуть до батька.

У травні на цей YouTube-канал звернули увагу в Твіттер і на Reddit. Твіт з історією Кенні за кілька днів набрав майже 600 тис. ретвітів, а пост на Reddit — приблизно 90 тис. голосів. Канал виріс практично з нуля до 1,6 млн користувачів.

Кенні сам ріс без батька. Шлюб його батьків розпався, коли він був ще зовсім дитиною. Мати випивала, а батько заявив, що більше не хоче займатися дітьми. Так Кенні навчився самостійності. Батька він все-таки побачив, але вже тоді, коли йому виповнилося 80 років.

Блогер зізнався, що не мав мети стати багатим, а тільки хотів не повторювати помилки батьків і намагався ощасливити своїх дітей.

На карантині у нього нарешті знайшовся час на створення YouTube-каналу. Йому давно хотілося передати свої знання наступному поколінню і допомогти тим, хто, як і він, зростає в неповних сім’ях. Так і з’явився канал «Dad, how do I?».

Популярність стала для нього несподіванкою. Надалі Кенні планує випускати ролики про різні домашні інструменти.