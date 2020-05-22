23 мая праздник: в Украине отмечают День морской пехоты и День героев, фото — Слово і діло

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Завтра, 23 мая, отмечается день святого апостола Симона Зилота, а также День морской пехоты Украины и День героев.

В народе 23 мая назывался Семик. Земля считалась именинницей, работать в этот день на ней было запрещено, она должна была отдыхать.

23 мая люди ходили по лесам, собирали различные травы, которым приписывали особую целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона обещает хороший урожай зерновых культур.

День морской пехоты Украины установлен в 2014 году. 23 мая он отмечается с 2018 года, ранее — в 2014—2017 годах морпехи праздновали 16 ноября.

Именно 23 мая 1918 года гетман Павел Скоропадский издал указ по Морскому ведомству «О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы». 23 мая 2018 года президент Украины на торжественной церемонии в Николаеве вручил морским пехотинцам новые береты цвета морской волны.

День героев или Праздник героев — праздник памяти борцов за свободу Украины. Его посвящают различным страницам национально-освободительной борьбы. В 1941 году Второй большой сбор Организации украинских националистов постановил отмечать 23 мая как День Героев. Праздник призван подчеркнуть историческую связь между княжескими полками Киевской Руси, казаками Гетманщины, сечевыми стрелками и воинами армий УНР и УПА.

23 мая именины у Василия, Семена и Таисии.

В этот день произошли и интересные события в истории. 23 мая 1430 года в битве при Компьене бургундцы взяли в плен Жанну д’Арк, которую впоследствии они продали англичанам, а в 1592 году в Венеции арестовали и обвинили в ереси философа Джордано Бруно.

В 1938 году 23 мая произошло убийство руководителя ОУН Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым. В 1949 году в Бонне провозгласили создание Федеративной Республики Германия.

А в 1984 году 23 мая главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.