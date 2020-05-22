Завтра — День морської піхоти і День героїв, фото — Слово і діло

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Завтра, 23 травня, відзначається день святого апостола Симона Зилота, в народі — Симонове зело, а також День морської піхоти України і День героїв.

У народі 23 травня називався Семик. Земля вважалась іменинницею, працювати у цей день на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати.

23 травня люди ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур.

День морської піхоти України установлений у 2014 році. 23 травня він відзначається з 2018 року, раніше — у 2014—2017 роках морпіхи мали свято 16 листопада.

Саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав указ по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби». 23 травня 2018 року президент України на урочистій церемонії у Миколаєві вручив морським піхотинцям нові берети кольору морської хвилі.

День героїв або Свято героїв — свято пам’яті борців за волю України. Його присвячують різним сторінкам національно-визвольної боротьби. У 1941 році Другий великий збір Організації українських націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Свято покликане підкреслити історичний зв’язок між лицарями Київської Русі, козаками Гетьманщини, січовими стрільцями та вояками армій УНР та УПА.

23 травня іменини у Василя, Семена і Таїсії.

Цього дня сталися й цікаві події в історії. 23 травня 1430 у битві при Комп'єні бургундці взяли в полон Жанну д’Арк, котру згодом вони продали англійцям, а у 1592 році у Венеції заарештували і звинуватили в єресі філософ Джордано Бруно.

У 1938 23 травня сталося убивство провідника ОУН Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим. У 1949 році в Бонні проголосили створення Федеративної Республіки Німеччина.

А у 1984 році 23 травня головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я.