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Война на Донбассе. Фото: Слово і Діло

На Донбассе боевики забросали запрещенными минами бойцов ООС, один ранен

23 мая 2020, 08:47
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Война на Донбассе продолжается, а оккупационные войска не перестают обстреливать позиции украинских военных. За прошедшие сутки на Донбассе боевики обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) 12 раз.

Боевики во время обстрелов использовали запрещенное оружие, в частности, минометы разных калибров, гранатометы и пулеметы, стрелковое оружие. Об этом 23 мая сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы были зафиксированы вблизи восьми населенных пунктов: Богдановки, Верхнетроицкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного и Песков. Также оккупанты обстреляли украинских военных возле Новолуганского и Луганского.



В результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий. В то же время за минувшие сутки, согласно данным разведки, украинские военные уничтожили двух оккупантов, еще одного боевика ранили. С начала текущих суток обстрелы не зафиксированы.

Как сообщалось, вчера на Донбассе враг применил дрон и сбросил с него выстрел ВОГ-17 над позициями бойцов ООС. Граната взорвалась и один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Раненого госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь.


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