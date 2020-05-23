Війна на Донбасі. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n138642-na-donbasi-boyovyky-zakydaly-zaboronenymy-minamy-biyciv-oos-odyn-poranenyy.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, а окупаційні війська не перестають обстрілювати позиції українських військових. За минулу добу на Донбасі бойовики обстріляли позиції Операції об'єднаних сил (ООС) 12 разів.

Бойовики під час обстрілів використовували заборонену зброю, зокрема, міномети різних калібрів, гранатомети і кулемети, стрілецьку зброю. Про це 23 травня повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

Обстріли були зафіксовані поблизу восьми населених пунктів: Богданівки, Верхньотроїцького, Старогнатівки, Чермалика, Водяного і Пєсков. Також окупанти обстріляли українських військових біля Новолуганського і Луганського.

Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець. Водночас за минулу добу, за даними розвідки, українські військові знищили двох окупантів, ще одного бойовика поранили. З початку поточної доби обстріли не зафіксовані.

Як повідомлялося, вчора на Донбасі ворог застосував дрон і скинув з нього постріл ВОГ-17 над позиціями бійців ООС. Граната вибухнула і один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Пораненого госпіталізували і надали йому медичну допомогу.