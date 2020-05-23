Погода в Украине. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n138653-pogoda-v-ukraine-na-24-maya-dojdi-zalut-zapadnye-oblasti-karta.html

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Погода в Украине 24 мая будет не очень теплой. В западных областях на протяжении суток ожидается дождь. Днем дожди прогнозируются в Житомире, Виннице и Одессе.

Дневная температура может колебаться от 14° тепла до 18° тепла. Ночью температура снизится до 4−7° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 24 мая будет не очень теплой, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха не поднимется выше 4−6° тепла, днем воздух прогреется до 13−15° тепла. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове: на протяжении суток будет идти дождь. Ночью температура воздуха составит 6−8° тепла, днем воздух прогреется до 12−14° тепла. Ветер западный, 3−8 м/с.

В Одессе ночью осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь. Ночная температура составит 7−9° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 16−18° тепла. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

В Днепре на протяжении суток осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 7−9° тепла, днем — 16−18° тепла. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

В Харькове на протяжении суток дожди не прогнозируются. Ночная температура 5−7° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 16−18° тепла. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

На Закарпатье дождь будет идти на протяжении суток. Ночью температура воздуха составит 7−9° тепла, днем воздух прогреется до 16−18° тепла. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 24 мая будет спокойной. Ночью возможны незначительные возмущения.