Погода в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n138653-pogoda-v-ukrayini-na-24-travnya-doschi-zallut-zahidni-oblasti-karta.html

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Погода в Україні 24 травня буде не надто теплою. У західних областях протягом доби очікується дощ. Днем дощі прогнозуються в Житомирі, Вінниці та Одесі.

Вдень температура може коливатися від 14° тепла до 18° тепла. Вночі температура знизитися до 4−7° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 24 травня буде не дуже теплою, опадів не очікується. Вночі температура повітря не підніметься вище 4−6° тепла, вдень повітря прогріється до 13−15° тепла. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові: на протязі доби буде йти дощ. Вночі температура повітря становитиме 6−8° тепла, вдень повітря прогріється до 12−14° тепла. Вітер західний, 3−8 м/с.

В Одесі вночі опадів не очікується, вдень пройде невеликий дощ. Нічна температура становитиме 7−9° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 16−18° тепла. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

У Дніпрі протягом доби опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 7−9° тепла, вдень — 16−18° тепла. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

У Харкові протягом доби дощі не прогнозуються. Нічна температура 5−7° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16−18° тепла. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

На Закарпатті дощ прогнозують протягом доби. Вночі температура повітря становитиме 7−9° тепла, вдень повітря прогріється до 16−18° тепла. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 24 травня буде спокійною. Вночі можливі незначні збурення.