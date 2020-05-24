В Австралии возобновят туристический сезон.

https://racurs.ua/n138672-vlasti-avstralii-soobschili-kogda-strana-smojet-prinimat-turistov.html

Ракурс

Туристический сезон в Австралии в этом году планируют восстановить.

Власти страны обнародовали меры по восстановлению туризма в наиболее густонаселенном штате Виктория. Этот регион больше всего пострадал от пандемии COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам премьер-министра штата Даниэля Эндрюса, с 1 июня туристы смогут посещать штат, но нужно будет соблюдать строгие правила гигиены и социальную дистанцию.

Туристы смогут вернуться 1 июня в южный штат Виктория, где туризм очень важен, особенно для общин, которые пострадали от лесного пожара, — отметил он.





Ранее сообщалось, что туристический сезон в Турции в 2020 году откроют с середины июня. В страну будут впускать отдыхающих из определенных стран. Первыми в Турции ждут туристов из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран.

Напомним, власти Испании в этом году рассчитывает открыть туристический сезон. Правительство страны приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля.