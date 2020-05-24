В Австралії відновлять туристичний сезон.

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Туристичний сезон в Австралії цьогоріч планують відновити.

Влада країни оприлюднила заходи щодо відновлення туризму в найбільш густонаселеному штаті Вікторія. Цей регіон найбільше постраждав від пандемії COVID-19. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами прем'єр-міністра штату Даніеля Ендрюса, з 1 червня туристи зможуть відвідувати штат, але потрібно буде дотримуватися суворих правил гігієни та соціальної дистанції.

Туристи зможуть повернутися 1 червня в південний штат Вікторія, де туризм дуже важливий, особливо для громад, які постраждали від лісової пожежі, — зазначив він.





Раніше повідомлялося, що туристичний сезон у Туреччині в 2020 році відкриють з середини червня. В країну впускатимуть відпочивальників з певних країн. Першими у Туреччині чекають туристів із Китаю, Південної Кореї та інших азіатських країн.

Нагадаємо, влада Іспанії цьогоріч розраховує відкрити туристичний сезон. Уряд країни прийняв рішення дозволити в’їзд до країни іноземним туристам із липня.