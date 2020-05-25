Новости Украины: У нас сейчас никто не знает, куда мы движемся - член Кабмина

https://racurs.ua/n138709-esli-by-strana-ischezla-malo-kto-by-eto-zametil-v-kabmine-ne-znaut-kuda-dvijetsya-ukraina.html

Ракурс

Кабинет министров Дениса Шмыгаля, как и правительство его предшественника Алексея Гончарука страдает из-за отсутствия стратегии развития Украины. О кризисе в связи с отсутствием у власти четкого курса рассказал один из членов Кабмина.

У нас сейчас никто не знает, куда мы движемся. Каждый закрылся в своем чулане и сидит. На самом деле, если бы сейчас государство исчезло, то мало кто бы это заметил. И это страшно. Вот думаете, если бы завтра исчезло Минэнерго, то что-либо изменилось? Нет, — заявил один из членов Кабмина Шмыгаля «Украинской правде».

Издание напоминает, что экс-премьер Гончарук пытался решить этот вопрос многочасовыми стратегическими сессиями.

Мы уже в шутку называли это «Кабмином выходного дня». Чуть ли не каждую неделю он собирал нас где-то на новой интересной локации, заказывал пиццу и мы «писали стратегию для страны». Это, казалось, никогда не закончится. И главное — результат был нолевой, — вспоминает один из членов правительства Гончарука.

Отметим, что отставке Гончарука предшествовало увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Затем надо было как-то изменить картинку. Условно говоря, отодвинуть «соросят» и поставить «порядочного хозяйственника». Человека из региона, который много не говорит, но пришел с производства, имеет опыт управления предприятием и областью. Так и появился Шмыгаль, — отметил один из чиновников.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада во время внеочередного заседания 4 марта отправила в отставку Гончарука. Решение об отставке главы правительства поддержали 353 нардепа.