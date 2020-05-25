Новини України: У нас зараз ніхто не знає, куди ми рухаємося — член Кабміну

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Ракурс

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля так як і уряд його попередника Олексія Гончарука страждає на відсутність бачення стратегії розвитку України. Про кризу з формуванням чіткого курсу влади розповів один з членів Кабміну.

У нас зараз ніхто не знає, куди ми рухаємося. Кожен закрився у своїй коморці і сидить. Насправді якби зараз держава зникла, то мало хто б це помітив. І це страшно. От думаєте, якби завтра зникло Міненерго, то щось би змінилось? Ні, — заявив один із членів Кабміну Шмигаля «Українській правді».

Видання нагадує, що екс-прем'єр Гончарук намагався вирішити це питання багатогодинними стратегічними сесіями.

Ми уже жартома називали це «Кабміном вихідного дня». Ледь не щотижня він збирав нас десь на новій цікавій локації, замовляв піцу і ми «писали стратегію для країни». Це, здавалося, ніколи не закінчиться. І головне — результату було нуль, — пригадує один із членів уряду Гончарука.

Зауважимо, що відставці Гончарука передувало звільнення Андрія Богдана з посади глави Офісу президента.

Потім треба було якось змінити картинку. Умовно кажучи, відсунути «соросят» і поставити «порядного господарника». Чоловіка з регіону, який багато не говорить, але прийшов з виробництва, має досвід керування підприємством і областю. Так і з’явився Шмигаль, — зазначив один із урядовців.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада під час позачергового засідання 4 березня відправила у відставку Гончарука. Рішення про відставку голови уряду підтримали 353 нардепа.