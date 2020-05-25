В России двух медсестер заперли в морге на самоизоляцию. Фото: Известия

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Ракурс

В России двух медсестер Архангельской центральной районной больницы (Башкортостан) на ночь заперли в морге на самоизоляцию. У дверей изолятора были поставлены охранники, чтобы женщины не сбежали. На такой шаг руководство больницы пошло из-за того, что медсестры контактировали с больной коронавирусом пациенткой.

В больнице 14 мая у 65-летней пациентки был подтвержден коронавирус. Женщина была отправлена в Уфу, а в палате, в которой она находилась, была проведена уборка. Уборку проводили две медсестры, которых руководство больницы решило не отпускать домой, а изолировать, сообщает ProUfu.

Медсестры думали, что их разместят в провизорном госпитале или в палате для больных, но их решили изолировать в морге. Женщины со слезами на глазах просили главного врача больницы не делать этого, но главврач пригрозила увольнением. Кроме того, она заявила, что в случае отказа медсестер препроводят в морг в наручниках.

Морг в больнице представляет собой одноэтажное здание, в одной из боковых комнат которой организовали изолятор для больных коронавирусом. Женщины утверждают, что окна изолятора заколочены стальной решеткой, в боксе нет горячей воды и мыла. В помещении очень холодно, потому что отсутствует отопление. Зато отлично слышен трупный запах.

Лишь на следующий день медсестер отпустили домой. Женщины написали заявления в прокуратуру.

Главврач больницы утверждает, что медсестры содержались вовсе не в морге, а в лаборатории, которая находится в этом же здании. По словам главврача, изолятор для больных коронавирусом, в котором находились медсестры, отвечает всем нормам и оборудован душем и туалетом. Также она отрицает, что в помещении слышен трупный запах.

Расследованием данного инцидента занялась прокуратура и Министерство здравоохранения Башкортостана. Медсестры сейчас находятся на самоизоляции дома.

Как ранее писал «Ракурс», в Москве больного коронавирусом 75-летнего пенсионера медики выгнали из больницы и бросили в подъезде его дома.