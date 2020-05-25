У Росії двох медсестер із підозрою на коронавірус ізолювали в морзі. Фото: Вісті

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Ракурс

У Росії двох медсестер Архангельської центральної районної лікарні (Башкортостан) на ніч замкнули в морзі на самоізоляцію. До дверей ізолятора були приставлені охоронці, щоб жінки не втекли. На такий крок керівництво лікарні пішло через те, що медсестри контактували з хворою на коронавірус пацієнткою.

У лікарні 14 травня у 65-річної пацієнтки було підтверджено коронавірус. Жінка була відправлена доУфи, а у палаті, де вона перебувала, було проведено прибирання. Прибирання проводили двоє медсестер, яких керівництво лікарні вирішило не відпускати додому, а ізолювати, повідомляє ProUfu.

Медсестри думали, що їх розмістять у провізорному госпіталі або у палаті для хворих, але їх вирішили ізолювати у морзі. Жінки зі сльозами на очах просили головного лікаря лікарні не робити цього, але керівник медустанови пригрозила звільненням. Крім того, вона заявила, що у разі відмови медсестер доставлять до моргу в кайданках.

Морг у лікарні — це одноповерхова будівля, у одній із бічних кімнат якої організували ізолятор для хворих на коронавірус. Жінки стверджують, що вікна ізолятора забиті сталевими ґратами, в боксі немає гарячої води і мила. У приміщенні дуже холодно, тому що відсутнє опалення. Зате відмінно чути трупний запах.

Лише наступного дня медсестер відпустили додому. Жінки написали заяви до прокуратури.

Головний лікар лікарні стверджує, що медсестри містилися зовсім не в морзі, а в лабораторії, яка розташована у цьому ж будинку. За словами головлікаря, ізолятор для хворих на коронавірус, у якому перебували медсестри, відповідає усім нормам і обладнаний душем та туалетом. Також вона заперечує, що у приміщенні чутно трупний запах.

Розслідуванням цього інциденту зайнялася прокуратура і Міністерство охорони здоров’я Башкортостану. Медсестри зараз перебувають на самоізоляції вдома.

Як раніше писав «Ракурс», у Москві хворого на коронавірус 75-річного пенсіонера медики вигнали з лікарні і кинули у під’їзді його будинку.