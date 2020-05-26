Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138807-pogoda-v-ukraine-na-27-maya-sinoptiki-predupredili-o-grozovyh-dojdyah-karta.html

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Погода в Украине 27 мая снова будет дождливая. Осадки синоптики обещают по всей территории страны и днем, и ночью.

Кроме того, завтра прогнозируют грозы. Весеннего тепла в ближайшие сутки тоже не дождемся. Температура воздуха ночью ожидается от 7° до 11° тепла, а днем столбики термометров покажут 15−22° выше нуля. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве завтра снова будет дождливой. Также 27 мая в городе обещают грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 9−11° тепла, а днем 15−17° тепла по Цельсию. Дождливо будет в среду и в Харькове. При этом здесь будет несколько теплее чем в столице — ночью температура воздуха прогреется до 8−10° тепла, а днем — до 19−21° выше нуля.

Неблагоприятные погодные условия в ближайшие сутки синоптики прогнозируют во Львове — обещают дожди и грозы. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, а днем — 17−19° тепла. В Одессе завтра кратковременные дожди обещают только днем. Температурные показатели будут следующими: ночью 9−11° тепла, а днем — 18−20° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, украинский Гидрометцентр обещает, что среднемесячная температура воздуха в июне составит 16−21° тепла, а в горных районах страны столбики термометров покажут 9−15° тепла.