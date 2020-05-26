Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 27 травня знову буде дощова. Опади синоптики обіцяють по всій території країни і вдень, і вночі.

Крім того, завтра прогнозують грози. Весняного тепла найближчої доби теж не дочекаємося. Температура повітря вночі очікується від 7° до 11° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 15−22° вище нуля. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві завтра знову буде дощовою. Також 27 травня у місті обіцяють грози. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 9−11° тепла, а вдень 15−17° тепла за Цельсієм. Дощитиме у середу й у Харкові. При цьому тут буде дещо тепліше ніж у столиці — вночі температура повітря прогріється до 8−10° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

Несприятливі погодні умови найближчої доби синоптики прогнозують у Львові — обіцяють дощі та грози. Вночі температура повітря 7−9° тепла, а вдень — 17−19° тепла. У Одесі завтра короткочасні дощі обіцяють лише вдень. Температурні показники будуть наступними: вночі 9−11° тепла, а вдень — 18−20° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, український Гідрометцентр обіцяє, що середньомісячна температура повітря в червні складе 16−21° тепла, а в гірських районах країни стовпчики термометрів покажуть 9−15° тепла.