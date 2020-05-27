Верховная Рада: Разумков назвал, кого из бывших спикеров считает примером

https://racurs.ua/n138857-razumkov-nazval-kogo-iz-eks-spikerov-rady-schitaet-primerom.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, рассказал, кого из всех бывших спикеров украинского парламента, начиная от Леонида Кравчука и заканчивая Андреем Парубием, ставит себе в пример.

У каждого были свои плюсы и минусы, однако, наверное, назову Леонида Кравчука. Потому что это человек, фактически занимавший две должности. Он когда-то был моим коллегой и стал первым президентом Украины. Исходя из историчности фигуры, думаю, это именно Кравчук, — рассказал Разумков в интервью «Главкому».





Он также добавил, что по его мнению Кравчук является «действительно исторической фигурой».

Напомним, первым спикером Верховной Рады независимой Украины стал Леонид Кравчук. Самым молодым главой ВР на момент избрания был Арсений Яценюк, который занял этот пост в возрасте 33-х лет. Самым «старым» спикером парламента был 66-летний Владимир Рыбак. Дважды должность председателя ВР занимали Иван Плющ, Александр Мороз и Владимир Литвин. Самый короткий срок на посту спикера ВР провел Кравчук — три месяца и пять дней, а самый длинный (за две каденции) — Литвин (восемь лет).