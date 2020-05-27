Верховна Рада: Разумков назвав, кого з колишніх спікерів вважає прикладом

https://racurs.ua/ua/n138857-razumkov-nazvav-kogo-z-kolyshnih-spikeriv-rady-vvajaie-prykladom.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради розповів, кого з-поміж усіх колишніх спікерів українського парламенту, починаючи з Леоніда Кравчука і закінчуючи Андрієм Парубієм, нардеп ставить собі у приклад.

У кожного були свої плюси і мінуси, однак, напевно, назву Леоніда Кравчука. Тому що це людина, яка фактично обіймала дві посади. Він колись був моїм колегою і став першим президентом України. Виходячи з історичності постаті, думаю, це саме Кравчук, — розповів Разумков в інтерв’ю «Главкому».

Він також додав, що на його думку Кравчук є «дійсно історичною постаттю».

Нагадаємо, першим спікером Верховної Ради незалежної України став Леонід Кравчук. Наймолодшим головою ВР на момент обрання був Арсеній Яценюк, який обійняв цей пост у віці 33-х років. Найстаршим спікером парламенту був 66-річний Володимир Рибак.

Двічі посаду голови ВР обіймали Іван Плющ, Олександр Мороз та Володимир Литвин. Найкоротший термін на посаді спікера ВР провів Кравчук — три місяці й п’ять днів, а найдовший (разом дві каденції) — Литвин (вісім років).