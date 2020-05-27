Индию атаковала саранча. Фото: HuffPost India

https://racurs.ua/n138878-indiu-atakovala-sarancha-v-strane-samoe-masshtabnoe-za-26-let-nashestvie-nasekomyh-video.html

Ракурс

Несколько штатов Индии атаковала саранча. В городах насекомые наводнили жилые и индустриальные районы, покрыв буквально все — крыши, лестницы, дороги.

Наибольший вред саранча наносит сельскому хозяйству, которое и так пострадало из-за кризиса. Об этом сообщает Hindustan Times.

Нашествию саранчи уже сейчас подверглись пять штатов: Раджастхан, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш. Наиболее пострадал штат Раджастхан.

По словам специалистов, такого масштабного нападения насекомых не случалось десятки лет. Отмечается, что саранча проникла в Индию из Пакистана раньше, чем ожидалось, из-за продолжительных муссонных дождей.

Locust invaded 4 states in North West India. Armageddon coming pic.twitter.com/YNkI29kICt



— Richardo EL Toro (@Richardo_ElToro) May 26, 2020

Власти страны начали кампанию по борьбе с саранчой. В штатах работают специальные отряды, которые травят насекомых пестицидами. Это нашествие саранчи — самое крупное за 25 лет в Эфиопии и Сомали, за 26 лет в Индии, за 70 лет в Кении.

Напомним, ранее французское правительство запустило горячую линию для граждан из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением постельных клопов.