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Ракурс
Индию атаковала саранча. Фото: HuffPost India

Индию атаковала саранча, в стране самое масштабное за 26 лет нашествие насекомых (ВИДЕО)

27 мая 2020, 21:30
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Несколько штатов Индии атаковала саранча. В городах насекомые наводнили жилые и индустриальные районы, покрыв буквально все — крыши, лестницы, дороги.

Наибольший вред саранча наносит сельскому хозяйству, которое и так пострадало из-за кризиса. Об этом сообщает Hindustan Times.

Нашествию саранчи уже сейчас подверглись пять штатов: Раджастхан, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш. Наиболее пострадал штат Раджастхан.

По словам специалистов, такого масштабного нападения насекомых не случалось десятки лет. Отмечается, что саранча проникла в Индию из Пакистана раньше, чем ожидалось, из-за продолжительных муссонных дождей.

Власти страны начали кампанию по борьбе с саранчой. В штатах работают специальные отряды, которые травят насекомых пестицидами. Это нашествие саранчи — самое крупное за 25 лет в Эфиопии и Сомали, за 26 лет в Индии, за 70 лет в Кении.

Напомним, ранее французское правительство запустило горячую линию для граждан из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением постельных клопов.


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