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Індію атакувала сарана. Фото: HuffPost India

Індію атакувала сарана, в країні наймасштабніше за 26 років нашестя комах (ВІДЕО)

27 тра 2020, 21:30
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Декілька штатів Індії атакувала сарана. У містах комахи заполонили житлові та індустріальні райони, вкривши буквально все — дахи, сходи, дороги.

Найбільшої шкоди сарана завдає сільському господарству, яке і без того постраждало через кризу. Про це повідомляє Hindustan Times.

Нашестя сарани вже зараз спостерігається у п’яти штатах: Раджастхані, Пенджабі, Харьяні, Мадхья-Прадеші і Уттар-Прадеші. Найбільш постраждав штат Раджастхан.

За словами фахівців, такий масштабний напад комах стався вперше за десятки років. Зазначається, що сарана проникла до Індії з Пакистану раніше, ніж очікувалося, через тривалі мусонні дощі.

Влада країни почали кампанію з боротьби з сараною. У штатах працюють спеціальні загони, які труять комах пестицидами. Це нашестя сарани — найбільше за 25 років в Ефіопії і Сомалі, за 26 років в Індії, за 70 років в Кенії.

Нагадаємо, раніше французький уряд запустив гарячу лінію для громадян через надзвичайну ситуацію, пов’язану з розповсюдженням постільних клопів.


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