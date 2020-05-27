Індію атакувала сарана. Фото: HuffPost India

https://racurs.ua/ua/n138878-indiu-atakuvala-sarana-v-krayini-naymasshtabnishe-za-26-rokiv-nashestya-komah-video.html

Ракурс

Декілька штатів Індії атакувала сарана. У містах комахи заполонили житлові та індустріальні райони, вкривши буквально все — дахи, сходи, дороги.

Найбільшої шкоди сарана завдає сільському господарству, яке і без того постраждало через кризу. Про це повідомляє Hindustan Times.

Нашестя сарани вже зараз спостерігається у п’яти штатах: Раджастхані, Пенджабі, Харьяні, Мадхья-Прадеші і Уттар-Прадеші. Найбільш постраждав штат Раджастхан.

За словами фахівців, такий масштабний напад комах стався вперше за десятки років. Зазначається, що сарана проникла до Індії з Пакистану раніше, ніж очікувалося, через тривалі мусонні дощі.

Locust invaded 4 states in North West India. Armageddon coming pic.twitter.com/YNkI29kICt



— Richardo EL Toro (@Richardo_ElToro) May 26, 2020

Влада країни почали кампанію з боротьби з сараною. У штатах працюють спеціальні загони, які труять комах пестицидами. Це нашестя сарани — найбільше за 25 років в Ефіопії і Сомалі, за 26 років в Індії, за 70 років в Кенії.

Нагадаємо, раніше французький уряд запустив гарячу лінію для громадян через надзвичайну ситуацію, пов’язану з розповсюдженням постільних клопів.