Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138989-minzdrav-nazval-obyazatelnye-usloviya-dlya-raboty-sportzalov-i-basseynov.html

Ракурс

Карантин в Украине смягчают и очередной этап выхода страны из эпидемии планируется ввести с 1 июня. Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно организации работы спортивных залов и бассейнов в условиях третьего этапа выхода из карантина.

Правила работы спортивных заведений утверждены постановлением главного санитарного врача Украины.

Как известно, правительство планирует с 1 июня снять ограничение на работу спортзалов и бассейнов.

Во всех спортивных заведениях обязательным является проведение температурного скрининга всем работникам и посетителям, а в помещении возможно нахождение не более одного человека на 10 м кв. Проведение групповых занятий возможно лишь по предварительной записи с соблюдением всех правил безопасности.

В постановлении указано, что в бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более четырех человек, а на 25 м — не более двух человек.

Работа бассейнов разрешена для индивидуального посещения, а также для спортивных учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше.

На входе в спортзал или бассейн должны быть установлены антисептики. Кроме того, внутри зала также должны присутствовать антисептики.

Как ранее писал «Ракурс», в Минздраве рассказали, какие меры предосторожности должны соблюдаться в стоматологических кабинетах. В кабинете может находиться лишь один пациент, остальные должны ожидать своей очереди на улице, соблюдая дистанцию.