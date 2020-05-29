Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні пом’якшують і черговий етап виходу країни з епідемії планується ввести з 1 червня. Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо організації роботи спортивних залів і басейнів в умовах третього етапу виходу з карантину.

Правила роботи спортивних закладів затверджені постановою головного санітарного лікаря України.

Як відомо, уряд планує з 1 червня зняти обмеження на роботу спортзалів і басейнів.

В усіх спортивних закладах обов’язковим є проведення температурного скринінгу усім працівникам і відвідувачам, а у приміщенні дозволено перебування не більше однієї людини на 10 м кв. Проведення групових занять можливо лише за попереднім записом із дотриманням усіх правил безпеки.

У постанові зазначено, що в басейні на 50 м на одній доріжці повинно бути не більше чотирьох осіб, а на 25 м — не більше двох осіб.

Робота басейнів дозволена для індивідуального відвідування, а також для спортивних навчально-тренувальних груп другого року навчання і старше.

На вході до спортзалу або басейну повинні бути встановлені антисептики. Крім того, всередині залу також повинні бути антисептики.

Як раніше писав «Ракурс», у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, яких запобіжних заходів необхідно дотримуватися у стоматологічних кабінетах. У кабінеті може перебувати лише один пацієнт, інші повинні чекати своєї черги на вулиці, дотримуючись дистанції.