США продадут свое имущество в Гонконге.

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Ракурс

Соединенные Штаты Америки начали распродавать свое имущество в одном из престижных районов Гонконга.

Такое решение в Белом доме приняли на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. На территориях бывшей британской колонии США владеют землей и шестью особняками в районе Шусон Хилл на юге островной части Гонконга. Американское имущество, которое Госдеп приобрел в 1948 году, чиновники оценили в 1,3 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя Государственного департамента.

Ранее американские власти раскритиковали принятие в КНР резолюции о национальной безопасности в Гонконге. В Вашингтоне считают, что этот закон нарушает автономный статус города. Президент США Дональд Трамп 29 мая заявлял, что американская сторона отменит все льготы, которыми пользовался Гонконг.

Напомним, 28 мая Всекитайское собрание народных представителей поддержало резолюцию о разработке резонансного закона о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа этой автономии.

С помощью этого закона КНР сможет усилить контроль над регионом, поскольку здесь строго запрещается сепаратистская деятельность и существует требование регулярно отчитываться перед центральным правительством Китая. Теперь китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге. На территории Гонконга, в случае необходимости, смогут действовать органы национальной безопасности центральной власти.