США продадуть своє майно у Гонконзі.

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Сполучені Штати Америки почали розпродавати своє майно в одному з престижних районів Гонконгу.

Таке рішення у Білому домі прийняли на тлі напруженості між Вашингтоном та Пекіном. На територіях колишньої британської колонії США володіють землею та шести особняками в районі Шусон Хілл на півдні острівної частини Гонконгу. Американське майно, яке Держдеп придбав у 1948 році, чиновники оцінили в 1,3 млрд дол. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на електронний лист представника Державного департаменту.

Раніше американська влада розкритикувала ухвалення в КНР резолюції про національну безпеку в Гонконзі. У Вашингтоні вважають, що цей закон порушує автономний статус міста. Президент США Дональд Трамп 29 травня заявляв, що американська сторона скасує всі пільги, якими користувався Гонконг.

Нагадаємо, 28 травня Всекитайські збори народних представників підтримали резолюцію про розробку резонансного закону про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї автономії.

З допомогою цього закону КНР зможе посилити контроль над регіоном, оскільки тут суворо забороняється сепаратистська діяльність і існує вимога регулярно звітувати перед центральним урядом Китаю. Тепер китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу. На території Гонконгу, в разі потреби, зможуть діяти органи національної безпеки центральної влади.