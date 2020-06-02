В субботу большой астероид пролетит в опасной близости от Земли. Фото: dailystar.co.uk

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Ракурс

Новости космоса вызвали обеспокоенность у астрономов. В космосе летает огромное количество астероидов, большинство из которых не представляют потенциальной опасности для Земли. Но есть и опасные объекты, которые периодически пересекают орбиту нашей планеты. NASA ведет наблюдение за огромным астероидом 163348 (2002 NN4), который в субботу, 6 июня, приблизится к Земле на опасное расстояние.

Информация об астероиде опубликована в системе мониторинга околоземных объектов NASA.

Диаметр астроида 163348 (2002 NN4) составляет от 250 до 570 метров. Он в несколько раз крупнее других космических объектов, которые будут приближаться к Земле в ближайшие дни.

По расчетам астрономов, астероид пролетит на расстоянии 5,2 млн км от Земли, а его скорость составит около 5,2 км/с.

В NASA считают, что этот астероид в очередной раз приблизится к Земле в 2024 году.

Как ранее писал «Ракурс», в апреле орбиту Земли пересек астероид 2020 GH2, размер которого составляет 70 м. Космический пришелец пронесся от Земли на расстоянии 359 тыс. км.