У суботу великий астероїд пролетить на небезпечній відстані від Землі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139126-u-subotu-velykyy-asteroyid-proletyt-na-nebezpechniy-vidstani-vid-zemli-video.htmlРакурс
Новини космосу викликали стурбованість у астрономів. У космосі літає величезна кількість астероїдів, більшість із яких не несуть потенційної небезпеки для Землі. Але є і небезпечні об'єкти, які періодично перетинають орбіту нашої планети. NASA веде спостереження за величезним астероїдом 163348 (2002 NN4), який цієї суботи, 6 червня, наблизиться до Землі на небезпечну відстань.
Інформація про астероїд опублікована в системі моніторингу навколоземних об'єктів NASA.
Діаметр астроїда 163348 (2002 NN4) становить від 250 до 570 метрів. Він у декілька разів більший за інші космічні об'єкти, які будуть наближатися до Землі найближчими днями.
За розрахунками астрономів, астероїд пролетить на відстані 5,2 млн км від Землі, а його швидкість становитиме близько 5,2 км/сек.
У NASA вважають, що цей астероїд чергового разу наблизиться до Землі в 2024 році.
Як раніше писав «Ракурс», у квітні орбіту Землі перетнув астероїд 2020 GH2, розмір якого становить 70 м. Космічний прибулець пронісся від Землі на відстані 359 тис. км.