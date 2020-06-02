У суботу великий астероїд пролетить на небезпечній відстані від Землі. Фото: dailystar.co.uk

https://racurs.ua/ua/n139126-u-subotu-velykyy-asteroyid-proletyt-na-nebezpechniy-vidstani-vid-zemli-video.html

Ракурс

Новини космосу викликали стурбованість у астрономів. У космосі літає величезна кількість астероїдів, більшість із яких не несуть потенційної небезпеки для Землі. Але є і небезпечні об'єкти, які періодично перетинають орбіту нашої планети. NASA веде спостереження за величезним астероїдом 163348 (2002 NN4), який цієї суботи, 6 червня, наблизиться до Землі на небезпечну відстань.

Інформація про астероїд опублікована в системі моніторингу навколоземних об'єктів NASA.

Діаметр астроїда 163348 (2002 NN4) становить від 250 до 570 метрів. Він у декілька разів більший за інші космічні об'єкти, які будуть наближатися до Землі найближчими днями.

За розрахунками астрономів, астероїд пролетить на відстані 5,2 млн км від Землі, а його швидкість становитиме близько 5,2 км/сек.

У NASA вважають, що цей астероїд чергового разу наблизиться до Землі в 2024 році.

Як раніше писав «Ракурс», у квітні орбіту Землі перетнув астероїд 2020 GH2, розмір якого становить 70 м. Космічний прибулець пронісся від Землі на відстані 359 тис. км.