В Украине снова ожидаются дожди

https://racurs.ua/n139152-pogoda-v-ukraine-na-3-iunya-na-zapade-ojidautsya-dojdi-na-vostoke-grozy-karta.html

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Погода в Украине 3 июня будет в большинстве регионов несколько теплее, чем в прошедшие сутки.

Во всех регионах синоптики прогнозируют осадки. На юге и востоке, а также в части северных и центральных областей ожидаются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также синоптики предупреждают, что в связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму реки Днестр в Тернопольской области, а в период с 3 по 5 июня — на отдельных участках рек бассейна Западного Буга в Львовской и Волынской областях.

Температура воздуха ночью составит 5−8°, на юге и востоке — до 11°. Днем ожидается 12−15° на западе и части центральных областей и 16−21° в других регионах.

Погода в Киеве 3 июня будет дождливой днем, ночью — без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 6−8°, днем — поднимутся до 16−18°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение суток ожидаются дожди. Температура ночью составит 6−8°, днем — 13−15°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночь пройдет без осадков, днем ожидаются дожди с грозами. Ночью температура опустится до 8−10°, днем — поднимется до 17−19°. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью существенных осадков не ожидается, днем ​​синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ночью градусники покажут 8−10°, днем — 19−21°. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Харькове синоптики ночью осадков не прогнозируют, днем — ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью опустится до 9−11°, днем — воздух прогреется до 19−21°. Ветер южный, 7−12 м/с.

На Закарпатье в течение суток ожидаются дожди. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 5−7°, днем — 13−15°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 июня будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, несмотря на начало лета Карпаты продолжает засыпать снегом.